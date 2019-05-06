2019-05-06T13:47:50+03:00
Политика

Песков прокомментировал слова Помпео о визите лидера КНДР в Россию

Госсекретарь США заявил, что между этим событием и последующим запуском ракет Пхеньяном якобы существует связь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Ким Чен Ын и Владимир Путин (на переднем плане)Ким Чен Ын и Владимир Путин (на переднем плане)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректной попытку связать визит северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивосток с последующим запуском ракет в КНДР. Ранее соответствующую параллель провел госсекретарь США Майк Помпео.

"Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать", - цитирует ТАСС представляет Кремля.

Напомним, что Ким Чен Ын посетил Россию в конце прошлого месяца. Встреча лидера КНДР с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась на острове Русский и длилась несколько часов.

Через девять дней после этого на территории Северной Кореи были проведены учения с использованием новых тактических управляемых ракет. Запуск производился из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Его зафиксировали южнокорейские военные, передает сайт kp.ru.

Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку
Зеленский ушел из бизнеса на время президентства
Командир загоревшегося в Шереметьево самолета находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести
Кремль: после разговора Путина и Трампа наработок о возможной встречи не существует
Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов
Песков: решений о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» пока не принималось
В Госдуме назвали нацизмом призыв "обезлюдить Донбасс"
В Москве внедорожник врезался в полицейскую машину
В правительстве Москвы открылись "горячие линии" для родственников пострадавших при катастрофе самолёта в Шереметьево
КНДР выступила в поддержку официальных властей Венесуэлы
Приезжий изнасиловал 7-летнюю девочку в Солнечногорске
Климкин подаст Зеленскому прошение об отставке
«Не молния, а удар»: летчик назвал причину возгорания самолета SSJ -100
В Токио прошла акция "Бессмертный полк"
В Подмосковье подросток обстрелял школу из дедовского ружья, пока тот был в больнице
Минтранс не будет приостанавливать полеты самолетов SSJ-100
Росстат назвал регионы-сладкоежки
Эксперт объяснил, почему Словакия пошла против "Северного потока-2"
СК показал, как выглядит сгоревший в Шереметьево самолет изнутри
ВВС США успешно испытали прототип лазерного оружия
Премьер Эстонии посетил учения НАТО близ российских границ
МАК создал комиссию для расследования ситуации с самолетом Sukhoi Superjet – 100
Электронные паспорта будут выдаваться россиянам по желанию
К 2020 году в России могут отменить бумажные сертификаты маткапитала
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Шереметьево
В США сочли, что у Зеленского «недостаток политического опыта»