Песков прокомментировал слова Помпео о визите лидера КНДР в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректной попытку связать визит северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивосток с последующим запуском ракет в КНДР. Ранее соответствующую параллель провел госсекретарь США Майк Помпео.
"Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать", - цитирует ТАСС представляет Кремля.
Напомним, что Ким Чен Ын посетил Россию в конце прошлого месяца. Встреча лидера КНДР с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась на острове Русский и длилась несколько часов.
Через девять дней после этого на территории Северной Кореи были проведены учения с использованием новых тактических управляемых ракет. Запуск производился из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Его зафиксировали южнокорейские военные, передает сайт kp.ru.
Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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