Песков прокомментировал слова Помпео о визите лидера КНДР в Россию

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-06T13:47:50+03:00

Госсекретарь США заявил, что между этим событием и последующим запуском ракет Пхеньяном якобы существует связь

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректной попытку связать визит северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивосток с последующим запуском ракет в КНДР. Ранее соответствующую параллель провел госсекретарь США Майк Помпео.

"Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать", - цитирует ТАСС представляет Кремля.

Напомним, что Ким Чен Ын посетил Россию в конце прошлого месяца. Встреча лидера КНДР с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась на острове Русский и длилась несколько часов.

Через девять дней после этого на территории Северной Кореи были проведены учения с использованием новых тактических управляемых ракет. Запуск производился из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Его зафиксировали южнокорейские военные, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705354" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

ИСТОЧНИК KP.RU