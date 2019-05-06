Зеленский ушел из бизнеса на время президентства

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-06T14:03:51+03:00

Зеленский вышел из бизнеса на ближайшие пять лет Фото: REUTERS

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Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский решил уйти из бизнеса на ближайшие пять лет. Именно столько длится срок работы в качестве главы государства.

"Он вышел [из бизнеса]", - сказал партнер и друг бывшего квнщика Сергей Шефир.

По словам предпринимателя, Зеленский отдал свою долю коллегам. Акции будут возвращены после того, как политик оставит пост украинского лидера. При этом на протяжении всех пяти лет Зеленский продолжит получать дивиденды от роялти (компенсация за использование авторских прав и других видов собственности), а также других брендов, передает "ТеБабель".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее у будущего президента Украины нашли бизнес в РФ . Дело в том, что кипрская компания Green Family LTD является не только соучредителем "Квартала 95" Владимира Зеленского, но основателем трех российских компаний, а все члены юмористической студии ее бенефициарами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU