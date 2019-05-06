На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-06T14:26:41+03:00

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Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты. Инцидент произошел в понедельник, 6 мая, на территории украинского села Красник Ивано-Франковской области. Жертвами аварии стали не менее трех человек.

"В автомобиле находилось 23 человека (предварительно, пассажиры - граждане Белоруссии)", - сообщили в пресс-службе Государственной службы по ЧС Украины.

На данный момент известно о 19 выживших. Фото: Государственная служба по ЧС Украины

Согласно данным экстренных служб, по меньшей мере 14 человек смогли выбраться из воды самостоятельно. Всего же спасенных насчитывается 19, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Также из реки достали три трупа. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы с привлечением 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Причины аварии устанавливаются.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одно ДТП с участием белорусских туристов произошло в Польше в начале года. Тогда автобус слетел в кювет, но никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU