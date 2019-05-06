В порту Одессы пришвартовался британский военный корабль

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-06T14:55:01+03:00

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В порту Одессы пришвартовался гидрографический корабль Военно-морских сил Великобритании ЕCHO ("Эхо"). Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.

Известно, что судно прибыло в Одессу в рамках двустороннего сотрудничества между странами. За время его нахождения у берегов Украины корабль корабля встретится с главой ВМС незалежной. Также будет проведен дружеский матч по регби. Судно планирует покинуть порт лишь 9 мая, передает ВМС.

Напомним, что ранее в конце марта в акваторию Черного моря вошли фрегаты сразу трех стран Североатлантического альянса - Испании, Великобритании и Нидерландов. Тогда корабли прибыли в Одессу для принятия участия в учениях Sea Shield - 2019. А 1 апреля в к украинских берегам пришвартовались еще два судна из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО - фрегаты королевских военно-морских сил Канады и Испании, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU