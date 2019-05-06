Генпрокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызывает действующего президента Петра Порошенко на допрос во вторник, 7 мая, в связи с делом о гибели людей на Майдане 2014 года. Об этом сообщили «Украинские Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
«На завтра вызван», - цитирует украинское агентство своего собеседника, отвечающего на вопрос о допросе Порошенко.
По информации источника «Украинских Новостей» от лидера государства также хотят добиться подписания протокола допроса, который был в ноябре 2016 года. «И для подписи старого и для дополнительного допроса», - отметил собеседник.
Напомним, в конце апреля в Генпрокуратуру Украины были вызваны работники администрации Порошенко, трех соратников действующего президента подозревают в содействии бизнесмену Сергея Курченко, которого следствие обвиняет в хищении миллиардов гривен во времена президентства Виктора Януковича.
Ранее, в 2017 году Оболенский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и вызвал Порошенко на допрос по делу о госизмене экс президента Украины Виктора Януковича.
ИСТОЧНИК KP.RU