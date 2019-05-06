2019-05-06T15:28:36+03:00
В мире

Китай отказался от участия в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что запасы ядерного оружия Китая "гораздо ниже", чем у России и США
Екатерина БОЛГОВА
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Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооруженийКитай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооруженийФото: REUTERS
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Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений, заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Гэн Шуан. Он отметил, что способствовать процессу денуклеаризации может ядерное разоружение государств с большими запасами атомного оружия.

"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности", - сказал дипломат на брифинге в понедельник, 6 мая.

По его словам, Пекин отказывается от участия в трехсторонних переговорах по сделке о сокращении ядерных вооружений.

"Мы считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал", - добавил Гэн Шуан.

Кроме того, как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, Китай сохраняет ядерный потенциал на нынешнем уровне только "для обеспечения собственной национальной безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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