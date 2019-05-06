Китай отказался от участия в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений
Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений, заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Гэн Шуан. Он отметил, что способствовать процессу денуклеаризации может ядерное разоружение государств с большими запасами атомного оружия.
"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности", - сказал дипломат на брифинге в понедельник, 6 мая.
По его словам, Пекин отказывается от участия в трехсторонних переговорах по сделке о сокращении ядерных вооружений.
"Мы считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал", - добавил Гэн Шуан.
Кроме того, как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, Китай сохраняет ядерный потенциал на нынешнем уровне только "для обеспечения собственной национальной безопасности".
ИСТОЧНИК KP.RU