Помпео выразил соболезнования пострадавшим в результате авиакатастрофы в Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-06T15:34:18+03:00

Госсекретарь США сообщил о готовности помочь близким погибших в связи с катастрофой в столичном аэропорту

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 мая, Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования близким погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, сообщив о готовности сделать все необходимое, чтобы помочь семьям пострадавшим.

"Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолета, приземлившегося в московском аэропорту. Мы хотели бы убедиться, что жители России знают о нашей готовности сделать все необходимое, чтобы помочь им, оказать любое содействие, и выразить соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - сказал Помпео журналистам.

Ранее соболезнования семьям погибших выразил посол США в России Джон Хантсман, сообщив, что он следит за трагическими новостями из Шереметьево.

Напомним, 5 мая, вылетевшей из столичного аэропорта «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU