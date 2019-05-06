Помпео выразил соболезнования пострадавшим в результате авиакатастрофы в Шереметьево
В понедельник, 6 мая, Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования близким погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, сообщив о готовности сделать все необходимое, чтобы помочь семьям пострадавшим.
"Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолета, приземлившегося в московском аэропорту. Мы хотели бы убедиться, что жители России знают о нашей готовности сделать все необходимое, чтобы помочь им, оказать любое содействие, и выразить соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - сказал Помпео журналистам.
Ранее соболезнования семьям погибших выразил посол США в России Джон Хантсман, сообщив, что он следит за трагическими новостями из Шереметьево.
Напомним, 5 мая, вылетевшей из столичного аэропорта «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU
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