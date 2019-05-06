2019-05-06T15:34:18+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Помпео выразил соболезнования пострадавшим в результате авиакатастрофы в Шереметьево

Госсекретарь США сообщил о готовности помочь близким погибших в связи с катастрофой в столичном аэропорту
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Помпео выразил соболезнования пострадавшим в результате авиакатастрофе в ШереметьевоПомпео выразил соболезнования пострадавшим в результате авиакатастрофе в ШереметьевоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 мая, Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования близким погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, сообщив о готовности сделать все необходимое, чтобы помочь семьям пострадавшим.

"Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолета, приземлившегося в московском аэропорту. Мы хотели бы убедиться, что жители России знают о нашей готовности сделать все необходимое, чтобы помочь им, оказать любое содействие, и выразить соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - сказал Помпео журналистам.

Ранее соболезнования семьям погибших выразил посол США в России Джон Хантсман, сообщив, что он следит за трагическими новостями из Шереметьево.

Напомним, 5 мая, вылетевшей из столичного аэропорта «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве у бизнес-центра прогремел взрыв
Медведев ввел уголовную ответственность за подмену допинг-проб
Песков: Путин заслушал доклады по авиакатастрофе в Шереметьево
Эксперты назвали шесть регионов, где труднее всего платить ипотеку
Китай отказался от участия в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений
Генпрокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос
Более тысячи человек позвонили на «горячую линию» МЧС после крушения SSJ-100
С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов
В порту Одессы пришвартовался британский военный корабль
Три шубы, семь часов и сумка "Луи Витон": В Москве воры обчистили квартиру зампрефекта округа
Кремль доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске
Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку
Зеленский ушел из бизнеса на время президентства
Командир загоревшегося в Шереметьево самолета находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести
Кремль: после разговора Путина и Трампа наработок о возможной встречи не существует
Песков прокомментировал слова Помпео о визите лидера КНДР в Россию
Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов
Песков: решений о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» пока не принималось