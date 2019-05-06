2019-05-06T15:34:27+03:00
Экономика

Эксперты назвали шесть регионов, где труднее всего платить ипотеку

Ипотечные каникулы буду особенно актуальны для жителей Калмыкии, Тувы, Ингушетии
Елена АКИМОВА
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Ипотечные каникулы позволят сделать перерыв в платежах по ипотеке на полгодаИпотечные каникулы позволят сделать перерыв в платежах по ипотеке на полгодаФото: Иван МАКЕЕВ
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В РЭУ им. Г.В. Плеханова составили прогноз, жители каких регионов будут активнее всего пользоваться ипотечными каникулами. Произойдет это там, где платить жилищные кредиты сложно из-за уровня заработной платы. С докладом ознакомилась газета «Известия».

Сложнее всего с погашением данных займов обстоят дела сразу в шести регионах: Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыму и Мордовии. У заемщиков из этих республик кредиты наименее обеспечены доходами, а значит ожидается приток заявлений на ипотечные каникулы.

«Проблемные» регионы вычислили с помощью коэффициента, рассчитав необходимое количество заработных плат на полное погашение долга перед банком.

В среднем по стране показатель колеблется от 39,4 до 98,2. Все то, что внутри диапазона считается нормой, а вот выход за пределы уже отклонение. В указанных шести регионах коэффициенты выше 98,2. А вот в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Кировской и Брянской областях, а также в Москве ситуация наиболее стабильная. Здесь, скорее всего, ипотечные каникулы станут единичными случаями.

Законопроект, который позволит россиянам на полгода заморозить долг банку по ипотеке, вступает в силу с 31 июля. Тем не менее, эксперты уверены, что массовая волна «отдыхающих» не накроет страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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