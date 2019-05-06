Медведев ввел уголовную ответственность за подмену допинг-проб

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-06T16:06:37+03:00

В России ввели уголовную ответственность за подмену допинг-проб Фото: REUTERS

Решение было принято после череды допинг-скандалов, в частности - по итогам Олимпийских Игр 2014 года в Сочи

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении уголовной ответственности за подмену и другие манипуляции с допинг-пробами.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте", - говорится в документе.

Отмечается, что запрещаются манипуляции с допинг-пробами, имеющие целью нарушение их целостности и подлинности.

Напомним, ранее российские спортсмены и чиновники выступили были замешаны в нескольких допинг-скандалах, в частности, их обвиняли в подмене допинг-тестов в ходе Олимпиады 2014 года в Сочи.

Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло по этому поводу несколько санкций, среди которых - аннулирование итогов и дисквалификацию.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о штрафах для спортсменов за использование допинга.

ИСТОЧНИК KP.RU