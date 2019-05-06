Медведев ввел уголовную ответственность за подмену допинг-проб
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении уголовной ответственности за подмену и другие манипуляции с допинг-пробами.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте", - говорится в документе.
Отмечается, что запрещаются манипуляции с допинг-пробами, имеющие целью нарушение их целостности и подлинности.
Напомним, ранее российские спортсмены и чиновники выступили были замешаны в нескольких допинг-скандалах, в частности, их обвиняли в подмене допинг-тестов в ходе Олимпиады 2014 года в Сочи.
Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло по этому поводу несколько санкций, среди которых - аннулирование итогов и дисквалификацию.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о штрафах для спортсменов за использование допинга.
ИСТОЧНИК KP.RU