2019-05-06T16:28:49+03:00
Происшествия

В Киеве у бизнес-центра прогремел взрыв

Сейчас полицейские ищут нарушителя, который оставил подозрительный сверток [видео]
Елена АКИМОВА
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В Центре Киева у бизнес-центра прогремел взрыв, обошлось без пострадавшихВ Центре Киева у бизнес-центра прогремел взрыв, обошлось без пострадавших
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В Киеве у одного из бизнес-центров прогремел взрыв. Неизвестные оставили рядом с помещением пакет, который взорвался, и начался пожар. Пламя удалось потушить сотрудникам службы охраны ТЦ, обошлось без жертв.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые пытаются установить причины произошедшего. Уже найдены очевидцы, которые видели двух подозрительных мужчин. Именно они оставили сверток, который сдетонировал.

Есть еще одна версия, которую проверяют силовики. Кто-то видео, как сумку перед взрывом облили горючим вещевом, а после подожгли, сообщает телеканал «Звезда».

В Киеве у ТЦ прогремел взрыв.

Ранее в России в Пермском крае на заводе в Березниках во время проведения сварочных работ произошел взрыв. В результате происшествия погибли три человека, один пострадавший находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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