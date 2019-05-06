Авиакомпания «Россия» приостанавливает полеты на Бали и Шри-Ланку

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-06T16:27:33+03:00

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Авиакомпания «Россия» приняла решение приостановить полеты на Бали и Шри-Ланку. Регулярные рейсы из Москвы будут отменены до июля, точных дат не называется. Об этом сообщает АТОР.

Всем туристам, которые уже приобрели билеты, предложили вернуть потраченные средства. Альтернативных маршрутов не будет, так как в указанных регионах сейчас неспокойно. В МИД РФ также посоветовали россиянам воздержаться от полетов на отдых на Шри-Ланку. При этом запрет на авиарейсы в страну не вводился.

Причиной стал ряд взрывов, который произошли на популярном курорте 21 апреля. Шесть взрывных устройств были заложены в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, восьмой – в ЖК в пригороде Коломбо. Всего в массовых атаках террористов погибли 359 человек, более 500 получили различные ранения.

Ответственность за происходящее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «исламское государство». Известно, что взрывы были устроены с помощью террористов-смертников, завербованных из местных жителей, сообщает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU