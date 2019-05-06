В Балашихе приезжий изнасиловал 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-06T16:57:41+03:00

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В минувший вторник, 30 апреля, в подмосковном городе Балашиха гражданин Кыргызстана изнасиловал 14-летнюю школьницу.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», в Дежурную часть обратилась жительница Балашихи с заявлением о том, что 30 апреля в лифте дома, где она проживает, неработающий 61-летний гражданин Киргизской Республики, проживающий в городе Балашиха, изнасиловал ее 14-летнюю дочь, которая учиться в седьмом классе.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Ранее сайт «Комсомольской правды» сообщал о том, что накануне в подмосковном поселке Поварово, неподалеку от Солнечногорска, 30 апреля, 31-летний гражданин Белоруссии изнасиловал семилетнею девочку. Об этом также сообщила мать пострадавшей девочки. Подозреваемый был доставлен в Следственный Отдел города Солнечногорска. На данный момент также ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU