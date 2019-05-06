Россия не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-06T17:21:58+03:00

По мнению Москвы, у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для "керченского инцидента"

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Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге об отказе от участия в слушаниях по делу украинских моряков, которые ранее были задержаны за нарушение границы РФ.

Соответствующее решение было сформулировано в вербальной ноте, направленной в трибунал российским посольством РФ в Германии. Документ, опубликованный на сайте ITLOS, отмечает, что, по мнению Москвы, у инстанции нет юрисдикции для "керченского инцидента".

ITLOS сократил слушания на один день, так как в мероприятиях не принимали участие представители России. Ранее ожидалось, что , что слушания пройдут 10 и 11 мая. Украинские представители выступят в пятницу, 10 мая. Планируется, что до конца текущего месяца будет принято решение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды и не подчинились законным требованиям пограничников. Моряков задержали, позже арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

ИСТОЧНИК KP.RU