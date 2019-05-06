«Бессмертный полк» выведет на Красную площадь более миллиона жителей столичного региона

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-06T17:33:04+03:00

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«Мне не хотелось бы делать каких-то сравнений или давать процентов в отношении «Бессмертного полка». В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что в этом году на шествие выйдет порядка миллиона человек", - цитирует ТАСС руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

По словам организатора акции, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия.

«Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны, - отметил Артем Хуторской. - Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии. Как можно задуматься о том, чтобы воспрепятствовать этому стремлению, это просто кощунственно. Было бы неправильно разбивать людей на какие-то колонны по принципу территориальности».

«Бессмертный полк» пользуется большой популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами. Как отметил координатор по международной деятельности движения «Бессмертный полк России» Сергей Глущенко, в этом году в акции примет участие 110 государств. Шествия уже прошли в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. В этом году шествие первый раз прошло в Гонконге, также ожидается в трех городах Сирии - Алеппо, Лотакии и Хомсе.

Для помощи участникам шествия в регионах подготовлено 50 тысяч волонтеров.

«Ребята стоят на протяжении всего шествия, и бывают ситуации, когда дети теряются в большом потоке, и когда к ним подходят родители, по цепи передаются приметы ребенка и в течение 10-15 минут мы его находим. Волонтеры также следят за состоянием здоровья ветеранов, они могут вывести человека из шествия и отвести к машине скорой помощи. Ребята также раздают воду и создают настроение - это отдельный курс подготовки, и многие знают более ста песен военных лет, которые исполняют вместе с участниками шествия. В Москве 9 мая будут работать около 3 тысяч волонтеров», - резюмировал исполнительный директор центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Анна Лепик.

ИСТОЧНИК KP.RU