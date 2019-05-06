Украинская военнослужащая упала в обморок во время выступления Петра Порошенко

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-06T18:07:47+03:00

Во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке в обморок упала девушка-военнослужащая

Это уже не первый случай, когда люди теряют создание во время речи лидера Незалежной [видео]

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Петр Порошенко в очередной раз довел своими речами человека до потери сознания. На этот раз без чувств рухнула девушка-военнослужащая. Все произошло во время выступления Порошенко в Авдеевке Донецкой области.

Девушка стояла рядом с Петром Порошенко и, судя по всему, сильно переволновалась. В итоге ей стало плохо, и она начала заваливаться на рядом стоящих мужчин. Упасть ей не дали и сразу же оттащили в сторону для оказания медицинской помощи.

Стоит отметить, что Петр Порошенко прервал свою речь и помог донести девушку до медиков. А после продолжил рассказывать о новом вооружении, поступающем в украинскую армию, а еще сообщил, что поднимает представителям оборонного ведомства зарплату.

Комментируя случившееся Порошенко коротко отметил: «И такое бывает».

За время его выступлений это не первый случай. Например, в марте прошлого года во время торжеств по случаю годовщины создания Нацгвардии потерял сознание сотрудник ведомства, стоявший за спиной главы государства. Чуть ранее в обморок упал ученик из лицея в Ивано-Франковской области, куда заехал президент.

Началось все с того, что во время инаугурации под ноги Петру Порошенко рухнул солдат из роты почетного караула, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Военнослужащая упала в обморок во время речи Порошенко о поступающем в армию вооружении .

ИСТОЧНИК KP.RU