У бизнесмена в Подмосковье украли автомобиль стоимостью более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-06T18:08:32+03:00

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В минувший четверг, 2 мая, в Дежурную часть обратился заместитель генерального директора ЗАО «Русское море» города Ногинска с заявлением о том, что у него похитили автомобиль, а сумма ущерба составила 1 100 000 рублей.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», проживающий в городе Реутов заместитель гендиректор ЗАО «Русское море» обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже Тойота Камри 2015, которое совершил неизвестный в ночь с 1 на 2 мая. Как пояснил мужчина, автомобиль принадлежал ЗАО «Русское море» и стоил 1 100 000 рублей.

На данный момент проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт «Комсомольская правда» сообщал о том, что в Москве была ограблена квартира зампрефекта округа. Общая сумма похищенного составила 1 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU