2019-05-06T18:16:13+03:00
Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В настоящее время диспетчеры выясняют ситуацию на борту
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязиСамолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязиФото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.

"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи", - передает "Интерфакс" сообщение источника, знакомого с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в настоящее время диспетчеры выясняют обстановку на борту самолета. Официального подтверждения данных не поступало.

Между тем, по данным сервиса Flightradar24, рейс SU1623 из Симферополя в Москву продолжает движение.

Позже представитель авиакомпании "Аэрофлот" опроверг сообщение о потере радиосвязи у самолёта рейса Симферополь-Москва.

Напомним, накануне в столичном аэропорту Шереметьево произошел инцидент с самолетом "Сухой Суперджет" - лайнер совершил жесткую посадку через 20 минут после вылета, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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