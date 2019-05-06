Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи", - передает "Интерфакс" сообщение источника, знакомого с ситуацией.
По словам собеседника агентства, в настоящее время диспетчеры выясняют обстановку на борту самолета. Официального подтверждения данных не поступало.
Между тем, по данным сервиса Flightradar24, рейс SU1623 из Симферополя в Москву продолжает движение.
Позже представитель авиакомпании "Аэрофлот" опроверг сообщение о потере радиосвязи у самолёта рейса Симферополь-Москва.
Напомним, накануне в столичном аэропорту Шереметьево произошел инцидент с самолетом "Сухой Суперджет" - лайнер совершил жесткую посадку через 20 минут после вылета, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU