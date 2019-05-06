2019-05-06T18:27:27+03:00
Политика

Помпео выразил обеспокоенность действиями Китая в Арктике

По словам госсекретаря США, действия Пекина в Северном Ледовитом океане могут привести к милитаризации и взаимным территориальными притязаниям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помпео выразил обеспокоенность действиями Китая в АрктикеПомпео выразил обеспокоенность действиями Китая в АрктикеФото: REUTERS
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Арктические страны должны следить за действиями Китая, который хочет превратить Северный Ледовитый океан в новое Южно-Китайское море. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео на полях сессии Арктического совета в Финляндии в понедельник, 6 мая.

«Действия Китая вызывают сомнения относительно его намерений», - сказал Помпео.

По словам главы Госдепартамента КНР хочет превратить Северный Ледовитый океан в новое Южно-Китайское море, «что будет сопряжено с милитаризацией и взаимными территориальными притязаниями». Он отметил, что «Пекин пытается развить критически важную инфраструктуру, используя китайские деньги, а в некоторых случаях китайские компании и китайских рабочих для обеспечения постоянного присутствия сил безопасности Китая».

Помпео также выразил обеспокоенность «претензией России на международные воды Северного морского пути, в том числе новыми планами по его соединению с китайским "Морским шелковым путем"». По его словам, Москва «незаконным образом требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на прохождение, пуская на борт иностранных кораблей российских лоцманов под угрозой применения военной силы и потопления тех, кто не выполняет данное требование». Тем не менее, он отметил, что США хочет сотрудничать с Россией в Арктике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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