2019-05-06T18:52:14+03:00
Трагедия в Шереметьево

Тело погибшего бортпроводника не смогли опознать из-за ожогов

Мама парня сдала ДНК для экспертизы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Погибший бортпроводник рейса "Москва-Мурманск" Максим Моисеев.Погибший бортпроводник рейса "Москва-Мурманск" Максим Моисеев.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В списке жерт авиакатастрофы в Шереметьево 41 человек. И только один из них член экипажа. Бортпроводнику Максиму Моисееву, который до последнего спасал пассажиров, было всего 22 года. Парень жил мечтой стать настоящим летчиком. Обзавестись семьей он так и не успел.

Мама Максима до сих не верит, что сын погиб. Нам удалось дозвониться до женщины.

- Это просто страшно. Простите, нет сил сейчас говорить. Очень плохо себя чувствую, - объяснила Юлия.

По словам друзей парня, женщина поросила их не объявлять сына мертвым до результатов экспертизы. Дело в том, что опознать тело она не смогла из-за большого количества ожогов. В ближайшие дни будут готовы результаты ДНК.

Сейчас маму Максима поддерживает младшая дочка и муж. Супруг Юли не родной отец Максима. Но с отчимом, пенсионером МВД, он ладил.

Напомним, 5 мая, пассажирский самолет вылетел из Шереметьево и почти сразу вернулся в аэропорт на экстренную посадку. По словам экипажа, в борт ударила молния. В результате загорелся один из двигателей. Погибли 41 человек, в том числе 2 детей.

Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU

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