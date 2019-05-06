Тело погибшего бортпроводника не смогли опознать из-за ожогов
В списке жерт авиакатастрофы в Шереметьево 41 человек. И только один из них член экипажа. Бортпроводнику Максиму Моисееву, который до последнего спасал пассажиров, было всего 22 года. Парень жил мечтой стать настоящим летчиком. Обзавестись семьей он так и не успел.
Мама Максима до сих не верит, что сын погиб. Нам удалось дозвониться до женщины.
- Это просто страшно. Простите, нет сил сейчас говорить. Очень плохо себя чувствую, - объяснила Юлия.
По словам друзей парня, женщина поросила их не объявлять сына мертвым до результатов экспертизы. Дело в том, что опознать тело она не смогла из-за большого количества ожогов. В ближайшие дни будут готовы результаты ДНК.
Сейчас маму Максима поддерживает младшая дочка и муж. Супруг Юли не родной отец Максима. Но с отчимом, пенсионером МВД, он ладил.
Напомним, 5 мая, пассажирский самолет вылетел из Шереметьево и почти сразу вернулся в аэропорт на экстренную посадку. По словам экипажа, в борт ударила молния. В результате загорелся один из двигателей. Погибли 41 человек, в том числе 2 детей.
Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо
ИСТОЧНИК KP.RU
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