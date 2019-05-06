Лавров о перспективах встречи Путина и Трампа: уверен, что такая возможность представится

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-06T19:02:12+03:00

Лавров о возможности встречи Путина и Трампа: уверен, что такая возможность представится Фото: REUTERS

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о возможности встречи президентов США и России - Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что о ней сообщат из Кремля.

«Президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность. Уверен, что возможность представится, об этом сообщат из Кремля», - сказал министр иностранных дел после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии.

Ранее вопрос о возможности встречи прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, после состоявшегося 3 мая телефонного разговора Путина и Трампа каких-либо наработок их возможной встречи не существует.

Напомним, телефонные переговоры российского и американского лидеров состоялись в минувшую пятницу, 3 мая, и длились полтора часа. Путин и Трамп успели обсудить ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное заключение нового ядерного соглашения между Вашингтоном, Москвой и Пекином, а также итоги доклада Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU