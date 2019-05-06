Лавров рассказал, что думают в США о военном решении ситуации в Венесуэле

СЕГОДНЯ 22:54 2019-05-06T22:54:32+03:00

По словам российского министра, во время его встречи с госсекретарем США Майклом Помпео был сделан акцент на реальную политику, а не на публичные высказывания

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После встречи с госсекретарем США Майклом Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что думают в Соединенных Штатах о военном решении ситуации в Венесуэле.

"Я из моих контактов с американскими и другими коллегами - европейскими, латиноамериканскими - не вижу сторонников безоглядного военного решения", - сказал Лавров.

Он отметил, что последствия военного сценария могли бы катастрофическими. Также Лавров выразил надежду, что понимание невозможности военного разрешения ситуации будет превращено и в практическую политику.

"Применение силы может санкционировать только СБ ООН. Либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле", - добавил глава МИД РФ, подчеркнув, что Россия категорически против применения силы.

Напомним, в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в городе Рованиеми состоялась встреча министра иностранных дел РФ и госсекретаря США.

ИСТОЧНИК KP.RU