Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы. Они признали нанесение ударов потерпевшим , но заявили, что не действовали из хулиганских побуждений.
"Свою вину признаю, раскаиваюсь, хочу принести свои извинения потерпевшим, своей семье, которая пострадала намного больше, чем я", - сказал Мамаев.
Он отметил, что срок, проведенный им в СИЗО, является заслуженным.
"Мы, я считаю, своё наказание отбыли — почти 7 месяцев. Хотелось бы всё-таки вернуться в большой спорт", — добавил Мамаев.
Кокорин также выразил извинения не только потерпевшим и родственникам, но и футбольному клубу «Зенит», за который он играет:
Младший брат Александра Кокорина, Кирилл, заявил, что никогда в жизни больше не поступит так, как они сделали в друзьями в Петербурге.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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