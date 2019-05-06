2019-05-06T23:58:07+03:00
Общество

Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом

Футболисты признали, что наносили удары потерпевшим
Екатерина БОЛГОВА
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Александр Кокорин и Павел МамаевАлександр Кокорин и Павел МамаевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы. Они признали нанесение ударов потерпевшим , но заявили, что не действовали из хулиганских побуждений.

"Свою вину признаю, раскаиваюсь, хочу принести свои извинения потерпевшим, своей семье, которая пострадала намного больше, чем я", - сказал Мамаев.

Он отметил, что срок, проведенный им в СИЗО, является заслуженным.

"Мы, я считаю, своё наказание отбыли — почти 7 месяцев. Хотелось бы всё-таки вернуться в большой спорт", — добавил Мамаев.

Кокорин также выразил извинения не только потерпевшим и родственникам, но и футбольному клубу «Зенит», за который он играет:

Младший брат Александра Кокорина, Кирилл, заявил, что никогда в жизни больше не поступит так, как они сделали в друзьями в Петербурге.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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