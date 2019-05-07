«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром»

СЕГОДНЯ 00:27 2019-05-07T00:46:50+03:00

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«Нафтогаз Украины» подал в Европейскую комиссию жалобу на «антиконкурентные» действия российского «Газпрома», сообщил на своей странице в Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко и объяснил, зачем.

«Если удастся остановить эти антиконкурентные действия «Газпрома», мы сохраним для Украины доходы от транзита газа. Напомню, отсутствие транзита газа означает потерю 4% ВВП и экономический спад уже в 2020 году. Также мы сможем добиться того, чтобы импортированный газ на Украине стоил дешевле», - написал он.

Представитель «Нафтогаза» уточняет, что его компания в своей жалобе «подробно анализирует, как благодаря «Северному потоку – 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию».

Витренко подчеркивает, что украинцы готовили жалобу «вместе с ведущими европейскими экспертами и юристами», а также выражает надежду на то, что уж теперь-то Еврокомиссия «посмотрит на ситуацию иначе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что «Нафтогаз» собирается жаловаться на «Газпром» в ЕК, стало известно еще в марте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU