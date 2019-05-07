2019-05-07T00:46:50+03:00
Политика

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром»

Украинская компания обвинила российский холдинг в нарушении правил конкуренции из-за «Северного потока – 2»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Коммерческий директор компании Юрий Витренко «Нафтогаз Украины»Коммерческий директор компании Юрий Витренко «Нафтогаз Украины»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

«Нафтогаз Украины» подал в Европейскую комиссию жалобу на «антиконкурентные» действия российского «Газпрома», сообщил на своей странице в Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко и объяснил, зачем.

«Если удастся остановить эти антиконкурентные действия «Газпрома», мы сохраним для Украины доходы от транзита газа. Напомню, отсутствие транзита газа означает потерю 4% ВВП и экономический спад уже в 2020 году. Также мы сможем добиться того, чтобы импортированный газ на Украине стоил дешевле», - написал он.

Представитель «Нафтогаза» уточняет, что его компания в своей жалобе «подробно анализирует, как благодаря «Северному потоку – 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию».

Витренко подчеркивает, что украинцы готовили жалобу «вместе с ведущими европейскими экспертами и юристами», а также выражает надежду на то, что уж теперь-то Еврокомиссия «посмотрит на ситуацию иначе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что «Нафтогаз» собирается жаловаться на «Газпром» в ЕК, стало известно еще в марте.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
США заподозрили Иран в «возможной угрозе» своим интересам
В Москве столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Один из «черных ящиков» сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 сильно поврежден огнем
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех организаторов терактов
Лавров рассказал, что думают в США о военном решении ситуации в Венесуэле
Глава Североморска видел два удара молнии в двигатель самолета, сгоревшего в Шереметьево
Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Больше 10 объектов в Москве получили сообщения о минировании
В Мексике потерпел крушение самолет
Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400
Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео