Рынки Китая рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

СЕГОДНЯ 02:26 2019-05-07T02:51:46+03:00

Президент США объявил, что о намерении с 10 мая поднять ввозные тарифы на китайские товары

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Китайский фондовый рынок отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на товары из КНР резким обвалом котировок.

К концу торгов в понедельник, 6 мая, индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite) потерял 5,6% и опустился до рекордно минимальной с начала 2016 года отметки 2906 пунктов, а ключевой индикатор Шэньчжэньской площадки (Shenzhen Component) рухнул на 6,7% — до 1515 пунктов.

По мнению экспертов, причиной такого спада стала «пара твитов Трампа». Например, экономист Крис Рапка сказал телеканалу CNBC, что это «очередной этап» торгового давления на Пекин, который вполне соответствует «жесткой политике» американского лидера в переговорах с Китаем. Он отметил, что на фоне слухов о скорой сделке рынки успокоились, но «торговая война» Вашингтона с Пекином обострилась, и вот результат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье Дональд Трамп со своей страницы в Twitter объявил, что Соединенные Штаты все-таки введут увеличенные 25-процентные пошлины на китайские товары, повышенным сбором Вашингтон обложит продукцию из Поднебесной на сумму в 200 миллиардов долларов. При этом он отметил, что переговоры по торговому соглашению с Китаем «идут очень медленно».

Ранее в этом году он несколько раз переносил повышение ввозных пошлин на товары из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU