2019-05-07T03:54:36+03:00
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал концепт нового внедорожника Lada сегмента SUV

Предполагается, что автомобиль придет на смену Lada 4x4
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Lada 4x4 VisionLada 4x4 VisionФото: АвтоВАЗ
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Российский концерн «АвтоВАЗ» зарегистрировал патент на концепт новой модели внедорожника Lada сегмента SUV.

Документ опубликован в базе Федерального института промышленной собственности, и на приложенных к нему снимках изображен автомобиль, очень похожий на Lada 4х4 Vision, который компания показала миру в прошлом году на Московском международном автосалоне MIAS-2018. Однако в пресс-службе «АвтоВАЗа» уточнили, что речь идет только о концепте будущего внедорожника, а не о преемнике «новой Нивы».

«Речь идет только о концепте будущего внедорожника, не о преемнике Lada 4х4 (Lada 4х4 Vision), который был показан в августе 2018 года на Московском автосалоне», - пояснил ТАСС представитель компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте «АвтоВАЗ» сообщил, что планирует обновить внедорожник Lada 4х4 нынешнего поколения. Инженеры компании определили 17 пунктов, в которые необходимо внести изменения, чтобы сделать отечественный автомобиль комфортнее.

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В самом деле, это самая что ни на есть обычная «Нива» (уж простите, я ее и дальше так буду называть), какой ее узнали еще наши отцы и деды. С трехдверным кузовом, дисками-штамповками, металлическими бамперами. Пока злопыхатели-вазоненавистники шипят по поводу того, что модель без кардинальных изменений живет уже 40 лет, наши нынешние экономические реалии предоставляют ей новый шанс на продление жизни. Потому что столь дешевых внедорожников сейчас не делает никто. Ни у нас в стране, ни за границей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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