Помпео: США хотят добиться от Ирана поведения «нормальной страны»
Беседуя с журналистами в кулуарах министерской сессии Арктического совета в Финляндии, госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, чего американская администрация добивается от Ирана.
«Наша цель заключается в том, чтобы Иран вел себя как нормальная страна. Когда они пойдут на это, мы готовы иметь с ними дело», - приводит его слова агентство Associated Press.
Как писал сайт kp.ru, ранее Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.
Напомним, накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU