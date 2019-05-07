Помпео: США хотят добиться от Ирана поведения «нормальной страны»

СЕГОДНЯ 03:58 2019-05-07T04:14:27+03:00

Госсекретарь США Майк Помпео общается с прессой в кулуарах министерской сессии Арктического совета в Финляндии Фото: REUTERS

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Беседуя с журналистами в кулуарах министерской сессии Арктического совета в Финляндии, госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, чего американская администрация добивается от Ирана.

«Наша цель заключается в том, чтобы Иран вел себя как нормальная страна. Когда они пойдут на это, мы готовы иметь с ними дело», - приводит его слова агентство Associated Press.

Как писал сайт kp.ru, ранее Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

Напомним, накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU