В Венесуэле расследуют гибель пяти человек в день попытки госпереворота
Генпрокуратура Венесуэлы проводит расследование гибели пяти человек в день попытки госпереворота и массовых антиправительственных протестов 30 апреля.
«Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения», - рассказал генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб в интервью телеканалу Venevision.
Он также сообщил, что генпрокуратура запросила ордеры на арест 18 «военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре».
Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.
В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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