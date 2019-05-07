В Венесуэле расследуют гибель пяти человек в день попытки госпереворота

СЕГОДНЯ 06:05 2019-05-07T06:14:41+03:00

Как рассказал генеральный прокурор республики, в ходе протестных акций были задержаны 233 человека

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Генпрокуратура Венесуэлы проводит расследование гибели пяти человек в день попытки госпереворота и массовых антиправительственных протестов 30 апреля.

«Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения», - рассказал генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб в интервью телеканалу Venevision.

Он также сообщил, что генпрокуратура запросила ордеры на арест 18 «военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре».

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU