Погода в Москве на 7 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-07T07:12:12+03:00

Во вторник в Москве ожидается до 26 градусов тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

Метеорологи обещают переменную облачность и отсутствие осадков в Москве на 7 мая 2019 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на вторник, 7 мая 2019 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +24 до +26 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду, 8 мая, температура воздуха составит 12...14 градусов тепла, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем — от 21 до 23 градусов выше нуля, облачно, дождь, местами гроза. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду.

В ночь на четверг, 9 мая, вновь ожидается дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком «плюс», днем — от 22 до 24 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что в День Победы 2019 в столице ожидается теплая погода, но с кратковременными дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU