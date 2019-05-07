Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-07T07:38:36+03:00

Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По информации местных СМИ, удары были нанесены по пригородам Кфар-Хамра и Халса, а также микрорайону "Рашидин-5"

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Сирийская армия нанесла удары по позициям бандформирований к югу и западу от города Алеппо (360 км от Дамаска).

Как сообщил правительственный телеканал Al Ekhbariya, во вторник, 7 мая, удары нанесли по пригородам Кфар-Хамра и Халса, а также микрорайону "Рашидин-5". Из этих районов боевики ведут обстрелы кварталов Алеппо, которые защищают правительственные войска.

Ранее в квартале Масакин-эс-Сабиль в Алеппо разорвались несколько снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня, из-за чего пострадали местные жители.

Накануне в провинции Хама сирийская армия вытеснила членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) из населенных пунктов Эль-Джанабира и Мазраат-эр-Ради. По данным телеканала, в этом районе в настоящее время военные проводят наступление на высоты Телль-Осман. За прошедшие сутки уже уничтожены не меньше 15 боевиков, потери сирийской армии составили 11 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU