2019-05-07T07:53:37+03:00
В мире

Израиль передал США разведданные о возможных провокациях Ирана

Речь может идти о сговоре Тегерана против Вашингтона или его союзников в Персидском заливе, сообщил источник
Екатерина БОЛГОВА
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Израиль передал США развединформацию о возможных провокациях ИранаИзраиль передал США развединформацию о возможных провокациях ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана нанести ущерб американским интересам в Персидском заливе.

Как сообщил интернет-портал Axious со ссылкой на свои источники, информацию передали в Белый дом незадолго до того, как помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объявил об отправке ударной группы ВМСв сопровождении бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда относятся Ближний Восток и Северная Африка. Этот жест станет сигналом иранским властям.

"Нам до сих пор неясно, что Иран пытается сделать, и как они планируют это делать, но нам ясно, что температура у Ирана повышается в результате растущей кампании давления США против него", - сказал источник в правительстве Израиля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на полях министерской сессии Арктического совета госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон подозревает Тегеран в подготовке провокаций в зоне Персидского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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