Министр финансов США отказался показывать конгрессу налоговые декларации Трампа

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-07T08:39:00+03:00

Мнучин объяснил, что не станет раскрывать запрашиваемые демократами сведения, потому что это было бы незаконно

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Министр финансов США Стивен Мнучин отказался показывать палате представителей конгресса налоговую декларацию президента страны, о чем проинформировал председателя комитета по доходам и налогам Ричарда Нила письмом.

Как сообщал сайт kp.ru, конгрессмен-демократ Нил потребовал от налогового управления страны обнародовать налоговую отчетность главы государства за последние шесть лет до 10 апреля. Ну, в крайнем случае – до 23-го.

В своем письме (оно опубликовано на сайте Минфина), датированном 6 мая, Мнучин пишет, что «из уважения к установленным комитетом срокам и в соответствии с нашей приверженностью быстрому реагированию» он информирует Нила о том, что «по закону департамент не может выполнить просьбу комитета».

«Основываясь на рекомендациях Минюста США, я установил, что у конгресса нет на это законных прав, поэтому мы не будем раскрывать запрошенные сведения», - поясняет глава Минфина.

К слову, ранее в Белом доме заявили, что демократы в конгрессе «никогда» не увидят налоговую декларацию президента, которую он сам никому показывать не хочет.

Напомним, еще во время предвыборной гонки в 2016 году Трамп заявил, что размер его состояния превышает 10 миллиардов долларов, но свою налоговую декларацию для обзора широкой общественности не предоставил.

ИСТОЧНИК KP.RU