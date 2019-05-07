Опрос: почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая 2019 года
Почти половина россиян (48%) примет участие в праздничных торжествах 9 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, 48% россиян будут участвовать в праздничных торжествах, 20% опрошенных собираются поздравлять ветеранов, 19% хотят посмотреть салют, 18% отправятся в гости, ещё 20% планируют смотреть телевизор, а 17% собираются гулять и выехать на природу (респонденты могли дать несколько вариантов ответа).
36% участников парада заявили, что парад на 9 мая позволяет не забыть подвиг народа, 30% назвали парад знаком благодарности предкам, по 17% - за демонстрацию военной мощи России и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" состоялся 3 мая 2019 года. Было опрошено 1600 человек старше 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU