2019-05-07T10:57:01+03:00
Телевизор

Создатели "Игры престолов" объяснили появление современного кофейного стакана в кадре

Латте появился в кадре по ошибке, заявил представитель HBO
Екатерина БОЛГОВА
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Создатели "Игры престолов" объяснили появление стакана Starbucks в кадреСоздатели "Игры престолов" объяснили появление стакана Starbucks в кадреФото: кадр из фильма
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Авторы телесериала "Игра престолов" объяснили появление стакана кофейни Starbucks в в кадре в четвертой серии финального, восьмого, сезона проекта.

Напомним, ранее поклонники сериала заметили современный атрибут на столе рядом с одной из главных героев - Дейнерис Таргариен, которую играет актриса Эмилия Кларк.

Зрители сериала заметили в кадре кофейный стакан Фото: кадр из фильма

Зрители сериала заметили в кадре кофейный стаканФото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

"Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай", — сказал представитель телесети HBO, передает издание New York Post.

Продюсер проекта Берни Колфилд также иронично заметила, что Вестерос "был первым местом, где появились кофейни Starbucks".

Она подчеркнула, что подобные ляпы редки для столь титулованного сериала, а декораторы и реквизиторы "работают на 1000 процентов". По данным компании, кофейный стакан принес кто-то из состава съемочной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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