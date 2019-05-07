Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-07T11:21:41+03:00

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Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру как свидетель по делу о гибели людей во время Евромайдана.

"К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах неявки, не было просьб о переносе", - сказал глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он отметил, что Порошенко был вызван на допрос после того, как он обнародовал новые сведения, о которых не было известно ранее. По словам Горбатюка, он просил о дополнительном допросе действующего главы государства еще за три месяца до выборов, передает телеканал "112. Украина".

Напомним, 20 февраля 2014 года на площади Независимости и Институтской улице произошла стрельба. В расстреле митингующих на Майдане обвинили бойцов «Беркута».

Порошенко рассказал, что лично выносил тела погибших, а также помогал пострадавшим в ходе Евромайдана.

ИСТОЧНИК KP.RU