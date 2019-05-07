Матчи 20-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания по погибшим в Шереметьево

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-07T13:35:48+03:00

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Матчи 28-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания. Футболисты вспомнят пассажиров рейса «Москва-Мурманск», которые погибли в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказал директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев.

Клубы-участники сами будут принимать решение: носить ли им траурные повязки или нет, а вот минута молчания будет для всех единым правилом.

Ранее планировалось, что матчи 27-го и 28-го туров будут стартовать с траурной акции, она пройдет в память о жертвах Великой Отечественной войны, теперь же добавилось еще одно печальное событие, сообщает телеканал «360».

28-й тур игр стартует в пятницу, 10 мая. Он будет открыт матчем между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Завершающая встреча намечена на 12 мая, на поле выйдут «Зенит» и ЦСКА, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

ЧП в аэропорту произошло 5 мая. Самолет «Аэрофлота» SSJ100, вылетевший в пункт назначения, вернулся в Москву и совершил жесткую посадку. Из-за этого произошло возгорание. Пламя мгновенно охватило хвост самолета, в итоге погиб 41 человек.

Сейчас специалисты расшифровывают черные ящики воздушного судна. Пока рассматривается несколько версий трагедии, в том числе, ошибка пилота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU