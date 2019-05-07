2019-05-07T13:54:05+03:00
В мире

В ЕС выступили против решения ЦИК Турции об отмене итогов выборов мэра Стамбула

Представители основной турецкой оппозиционной Народно-республиканская партии уже объявили о решении участвовать в повторных выборах, заявив, что бойкота не будет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ЕС выступили против решения ЦИК Турции об отмене итогов выборов мэра СтамбулаВ ЕС выступили против решения ЦИК Турции об отмене итогов выборов мэра СтамбулаФото: REUTERS
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В Европейском Союзе раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результата выборов мэра Стамбула, назвав такой шаг турецких властей противоречим обязательствам Анкары как члена Совета Европы.

В заявлении Евросоюза говорится о том, что решение турецкого ЦИК является политизированным и противоречащим «ключевым цели демократического избирательного процесса, заключающейся в признании народной воли», подобное решение «подрывает избирательный процесс, приверженность которому турецкий народ продемонстрировал, отдав свои голоса при очень большой явке, а также обязательства Турции как члена Совета Европы».

Представители основной оппозиционной Народно-республиканская партии (НРП) Турции уже объявили о решении участвовать в повторных выборах мэра Стамбула, заявив, что бойкота не будет.

Напомним, в минувший понедельник, 6 мая, Центризбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула, которые состоялись 31 марта, когда впервые за 17 лет проиграла правящая Партии справедливости и развития (ПСР). Большинство голосов избиратели отдали кандидату от НРП Экрем Имамоглу, который с перевесом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%) обошел представителя ПСР Бинали Йылдырыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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