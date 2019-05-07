2019-05-07T14:07:12+03:00
Политика

Песков: четких договоренностей по встрече Путина и Трампа пока нет

Тем не менее, пресс-секретарь российского президента отметил, что у России и США есть понимание продолжения диалога
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: четких договоренностей по встрече Путина и Трампа пока нетПесков: четких договоренностей по встрече Путина и Трампа пока нетФото: REUTERS
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На данный момент нет четких договоренностей по встрече президентов России и Соединенных Штатов – Владимира Путина и Дональда Трампа, однако у Москвы и Вашингтона есть понимание необходимости продолжения диалога на разных уровнях. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 7 мая.

«Есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет», - ответил представитель Кремля на вопрос о дальнейшем взаимодействии лидеров России и США.

Ранее, 6 мая, комментируя вопрос о возможности встречи Путина и Трампа после состоявшегося 3 мая телефонного разговора двух лидеров, Песков заявил, что каких-либо наработок о их возможной встречи не существует. Позже российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о возможности встречи президентов США и России, отметив, что о переговорах должен сообщить Кремль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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