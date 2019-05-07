Финансит предупредил россиян об опасности микрозаймов в праздничные дни

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-07T14:08:18+03:00

Россиян призвали не брать займы в МФО во время длительных выходных Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно, на майские люди тратят много денег, часть суммы берется в кредит, который потом довольно сложно вернуть

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Совсем скоро россияне снова уйдут на длительные выходные, которые приурочены к 9 мая. Дополнительный отдых – это плюс, но есть у таких передышек и минус – это повышенные траты. Часто своего бюджета не хватает и люди отправляются перехватиться в микрофинансовых организациях.

Финансисты отмечают, что в период майских выходных у МФО займут в четверть больше, чем обычно.

- Связано это с тем, что требуются деньги на какие-то нужды, например, отметить праздник, на что уходит больше средств, чем в обычные дни. Бюджет уже расписан и чтобы получить дополнительные средства, многие берут кредиты, -- комментирует телеканалу «360» финансовый советник Александр Иванов.

Чтобы не оказаться в долгах, к подобным праздникам стоит готовиться заранее. Например, скопить небольшую сумму, которую можно потом потратить на небольшие удовольствия. Кредиты в микрозаймах обойдутся очень дорого, так как процент может в разы превысить сумму долга.

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С 28 января долги заемщиков микрофинансовых организаций уже не могут расти до бесконечности. Заработали поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничивают максимальную сумму выплат по займам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU