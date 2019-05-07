2019-05-07T15:09:13+03:00
Общество

«Мы не комментируем»: Первый канал о ходе проверки голосования в финале шоу «Голос.Дети»

Комментировать ситуацию отказались и в Международной компании Group-IB, которую привлекли для проверки итогов зрительского голосования [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Некоторые зрители обвинили шоу "Голос. Дети" в подтасовке голосов в пользу дочки Алсу - Микеллы Абрамовой. Фото: Максим ЛиНекоторые зрители обвинили шоу "Голос. Дети" в подтасовке голосов в пользу дочки Алсу - Микеллы Абрамовой. Фото: Максим Ли
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В пресс-службе Первого канала отказались комментировать информацию о ходе проверки голосования в финале шоу «Голос.Дети», в котором дочка Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом.

«Мы не комментируем», - цитирует РИА Новости реакцию в пресс-службе Первого канала на просьбу рассказать о промежуточных итогах проверки итогов зрительского голосования

Ранее Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее сделал заявление: «Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда».

Напомним, первый канал нанял специалистов из международной компании Group-IB, специализирующейся на кибератаках и сотрудничающую с Интерполом, ФСБ и СК для проверки информации о вмешательстве в голосовании на финале шоу. В компании также отказались комментировать ход расследования.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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