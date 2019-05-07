2019-05-07T15:17:52+03:00
Трагедия в Шереметьево

Ошибки пилотов самолета Москва-Мурманск могли спровоцировать распространение огня

По данным СМИ, усилить горение могло открытое в кабине пилотов боковое окно и работающие двигатели после посадки
Екатерина БОЛГОВА
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Пилоты SSJ-100 могли косвенно спровоцировать распространение огняПилоты SSJ-100 могли косвенно спровоцировать распространение огняФото: REUTERS
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Горение самолета Москва-Мурманск в аэропорту Шереметьево могло усилиться из-за ошибок летчиков, допущенных в момент ЧП.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, следствие установило, что в кабине пилотов после посадки было открыто боковое окно. Отмечается, что открытое окно могло усилить тягу и увеличить скорость горения. Кроме того, не были выключены двигатели сразу после приземления.

"Двигатели работали до того момента, пока их не потушили", — сообщил источник.

Напомним, вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку через 28 минут после взлета. После этого лайнер загорелся. В результате происшествия погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Спастись смогли 33 пассажира и четырем членам экипажа.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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