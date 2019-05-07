2019-05-07T15:21:05+03:00
Общество

В России будет упрощен порядок признания человека инвалидом

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, также планируется упростить и сократить сроки этой процедуры
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство в ближайшее время утвердит новые правила признание инвалидности. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В ближайшее время выйдет документ: я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", - приводит ТАСС слова премьера. Глава правительства также отметил, что этот вопрос обсуждался во время его встречи с представителями общественных организаций лиц с ограниченными возможностями.

"Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - отметил Медведев. По словам премьера, в настоящий момент необходимо облегчить жизнь инвалидам, чтобы они могли оформить все необходимые документы не выходя из дома, а не ходить по инстанциям с целью оформления нужных бумаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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