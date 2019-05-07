2019-05-07T15:36:43+03:00
Трагедия в Шереметьево

Источник в следствии: Техническое состояние сгоревшего в Шереметьево самолета не вело к катастрофическим последствиям

Близкий к расследованию авиакатастрофы источник сообщил, что нет необходимости в приостановки эксплуатацию «Сухого – суперджет 100» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Авиакатастрофа в Шереметьево / Фото: ТАССАвиакатастрофа в Шереметьево / Фото: ТАСС
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Из опубликованных видео следует, что техническое состояние «Сухой – суперджет 100», сгоревшего в Шереметьево после вынужденной жесткой посадки, не предвещало катастрофы, поэтому нет необходимости в приостановки эксплуатацию самолетов данного типа. Соответствующие заявление сделал источник РИА Новости источник, близкий к расследованию.

«Необходимости приостановки полетов парка самолетов Sukhoi Superjet 100 нет. Техническое состояние самолета к моменту посадки не вело к катастрофическим последствиям. На имеющихся видеозаписях видно, как он садился. Специалисты, кто понимает, они по видео уже могут все вам сказать», - цитирует агентство слова собеседника.

«Суперджет» загорелся после приземления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о запрет на полеты «Сухой суперджет-100» не принималось, поскольку это является прерогативой специалистов и прежде всего необходимо дождаться заключения о причинах чрезвычайного происшествие.

Напомним, в понедельник, 6 мая, были найдены черные ящики «Сухого суперджет-100» рейса SU1492 Москва-Мурманск, который 5 мая совершил жёсткую посадку и загорелся. Жертвой катастрофы стали 41 человек.

Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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