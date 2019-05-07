Надежда Савченко обвинила власти Украины в слежке за ней
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что за ней и ее однопартийцами ведется слежка. Об этом она рассказала после заседания Броварского суда по ее делу; трансляцию слушаний депутат опубликовала на своей странице в Facebook.
"За мной и однопартийцами власть ведет слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки", - рассказала депутат.
Надежду Савченко вместе с бывшим руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном обвиняют в подготовке терактов в сессионном зале парламента Украины и в правительственном квартале. Савченко и Рубан были арестованы весной прошлого года, в апреле этого года суд принял решение освободить их из-под стражи в связи с истечением срока назначенной им меры пресечения.
Новое заседание по этому делу было назначено на 7 мая. Сторона обвинения потребовала арестовать Савченко; защита депутата выступила против этого, поскольку на заседании не было адвокатов Рубана. В связи с этим слушания были перенесены на 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU