Надежда Савченко обвинила власти Украины в слежке за ней

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-07T15:36:53+03:00

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что за ней и ее однопартийцами ведется слежка. Об этом она рассказала после заседания Броварского суда по ее делу; трансляцию слушаний депутат опубликовала на своей странице в Facebook.

"За мной и однопартийцами власть ведет слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки", - рассказала депутат.

Надежду Савченко вместе с бывшим руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном обвиняют в подготовке терактов в сессионном зале парламента Украины и в правительственном квартале. Савченко и Рубан были арестованы весной прошлого года, в апреле этого года суд принял решение освободить их из-под стражи в связи с истечением срока назначенной им меры пресечения.

Новое заседание по этому делу было назначено на 7 мая. Сторона обвинения потребовала арестовать Савченко; защита депутата выступила против этого, поскольку на заседании не было адвокатов Рубана. В связи с этим слушания были перенесены на 31 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/644028" frameborder="0"></iframe> За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU