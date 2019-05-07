В Ливии бойцы армии Хафтара сбили самолет сил, лояльных правительству в Триполи

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-07T15:55:56+03:00

Ситуация в Ливии обострилась в начале апреля этого года Фото: REUTERS

По имеющимся данным, самолет был сбит в районе Эль-Хира к югу от Триполи

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Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром, сбили военный самолет формирований, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, которое работает в Триполи. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свой источник.

По имеющимся данным, самолет был сбит в районе Эль-Хира к югу от Триполи. Стоит отметить, что это уже не первый случай уничтожения самолетов ПНС силами ЛНА.

В настоящий момент в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия в Триполи, возглавляемое Сараджем, и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующее на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемое ЛНА.

Ситуация в Ливии обострилась в начале апреля этого года. Тогда командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи; в ответ на это ПНС объявило о начале операции "Вулкан гнева" с целью противостояния силам Хафтара. По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента обострения конфликта в ходе столкновений погибли более 430 человек, более 2 тысяч получили ранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU