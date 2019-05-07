В новой эпохе «Рэйва» Япония хочет заключить мирный договор с Россией

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-07T16:13:59+03:00

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В новой эпохой «Рэйва», начавшийся 1 мая, Япония хочет заключить мирный договор с Россией и добиться возвращения на родину пленных в Северной Корее японских граждан. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Японии Таро Коно во вторник, 7 мая.

«В эпоху правления Хэйсэй Япония не была втянута в войны, мы приложим усилия для того, чтобы и в Рэйва продолжался мир. Если это было бы возможно, в течение эпохи Рэйва хотелось бы решить две проблемы: заключить мирный договор с Россией и добиться возвращения на родину насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан», - цитирует слова министра телеканал NHK.

Напомним в ночь на 1 мая в летоисчислении Японии началась новая эра, которая получила название «Рэйва». Это произошло после того, как 30 апреля, 85-летний император Акихито оставил трон и передал престол своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

ИСТОЧНИК KP.RU