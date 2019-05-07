Оппозиционная и правящая партии Турции выдвинули кандидатов на выборах мэра Стамбула

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-07T16:36:49+03:00

Народно-республиканская партия заявила, что выдвинет единственного кандидата, который объединяет всех 16 миллионов стамбульцев

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На повторных выборах мэра Стамбула 23 июня основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции намерена вновь выдвинуть кандидатуру Экрема Имамоглу, победившего на выборах 31 марта. В свою очередь, правящая партия справедливости и развития (ПСР) повторно выдвигает бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырым.

«Наш кандидат известен. Это Бинали Йылдырым», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавляющий ПСР.

«Экрем Имамоглу будет 23 июня кандидатом всех 16 миллионов стамбульцев. Мы пойдем на выборы. Это кандидат богатых и бедных, он единственный кандидат, который объединяет всех стамбульцев», - сказал глава НРП Кемаль Кылычдароглу.

Напомним, 6 мая, ЦИК Турции сообщил об отмене результата выборов мэра Стамбула, которые состоялись 31 марта. Тогда впервые за 17 лет правящая ПСР проиграла. Большинство голосов стамбульцы отдали кандидату от НРП Экрем Имамоглу, который с перевесом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%) обошел Бинали Йылдырыма.

ИСТОЧНИК KP.RU