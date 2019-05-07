Власти Шри-Ланки конфисковали недвижимость террористов и арестовали их счета

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-07T16:29:57+03:00

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что силовики задержали или уничтожили всех лиц, подозреваемых в организации терактов Фото: REUTERS

Сообщается, что речь идет об изъятии 13 домов и аресте 41 банковского счета

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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил о конфискации 13 домов и аресте 41 банковского счета, которые принадлежали террористам, причастным к серии взрывов в столице страны Коломбо и других городах.

"Были обнаружены 13 конспиративных домов и 41 банковский счет, которые принадлежали террористам. Данная недвижимость будет конфискована, средства на счетах будут также арестованы", - приводит слова Сирисены новостной портал News First.

Серия взрывов на Шри-Ланке прогремела в апреле этого года. Восемь терактов произошли в католических храмах и отелях в столице страны Коломбо и других городах. По имеющимся данным, жертвами нападений стали около 200 человек, еще 400 пострадали.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". В начале мая власти островного государства заявили, что силовики задержали или уничтожили всех лиц, подозреваемых в организации терактов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU