Глава МИД Украины заявил об "ассиметричном ответе" на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал своих коллег из государств Европейского союза и G7 ввести новые санкции против России в связи с недавним указом об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
"И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - написал министр в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда". По его словам, "эффективный ответ" на подобные действия можно дать только при условии объединения усилий с международным сообществом.
24 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как ранее сообщал сайт kp.ru, первый пункт выдачи российских паспортов был открыт 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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