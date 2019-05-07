Глава МИД Украины заявил об "ассиметричном ответе" на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-07T16:54:34+03:00

Павел Климкин заявил о том, что обратился к министрам иностранных дел ряда государств с призывом ввести новые санкции против России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал своих коллег из государств Европейского союза и G7 ввести новые санкции против России в связи с недавним указом об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

"И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - написал министр в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда". По его словам, "эффективный ответ" на подобные действия можно дать только при условии объединения усилий с международным сообществом.

24 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как ранее сообщал сайт kp.ru, первый пункт выдачи российских паспортов был открыт 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706577" frameborder="0"></iframe> Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.

ИСТОЧНИК KP.RU