2019-05-07T17:15:45+03:00
В мире

США намерены увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок

Сообщается, что на 2021 финансовый год Пентагон запросит $4,3 млрд для финансирования программы создания субмарин класса Columbia
Александр ДЖУМАЕВ
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Министерство обороны США планирует увеличить ассигнования на разработку и постройку стратегических подводных лодок нового поколенияМинистерство обороны США планирует увеличить ассигнования на разработку и постройку стратегических подводных лодок нового поколенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны США планирует увеличить ассигнования на разработку и постройку стратегических подводных лодок нового поколения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад ВМС США.

В документе отмечается, что Пентагон планирует запросить на 2021 финансовый год, который начнется 1 октября 2020 года, на программу создания субмарин класса Columbia $4,3 млрд - на 2,3 млрд больше, чем на прошлый финансовый год. Планируется, что к 2024 году эта сумма возрастет до 5 миллиардов долларов США.

Контракт на разработку подлодок Columbia был подписан в сентябре прошлого года. Подрядчиком является компания Electric Boat - дочерняя фирма корпорации General Dynamics. Предполагается, что строительство первой подлодки начнется в октябре 2020 года.

Пентагон рассчитывает приобрести 12 субмарин, каждая из которых будет оснащена 16 шахтами для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Головной корабль серии планируется ввести в строй в 2031 году; его закупка без без учета расходов на проектирование и документацию для всей серии субмарин этого класса оценивалась в $8,2 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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