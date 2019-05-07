2019-05-07T17:40:59+03:00
Происшествия

Суд арестовал четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Сообщается, что фигуранты дела пытались скрыть хищения нефти
Александр ДЖУМАЕВ
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По данным СК, поставка загрязненной нефти могла быть произведена "в целях сокрытия хищений"По данным СК, поставка загрязненной нефти могла быть произведена "в целях сокрытия хищений"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Следственный комитет России (СК) арестовал четырех человек в рамках уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Как сообщает пресс-служба ведомства, еще два возможных фигуранта дела были объявлены в розыск.

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

По версии следствия, шестеро подозреваемых, в числе которых гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин с августа 2018 года по апрель текущего года совершили многократные хищения нефти, общая сумма которых не меньше 1 млн рублей. При этом поставка загрязненной нефти могла быть произведена "в целях сокрытия хищений", сообщает пресс-служба СК.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал привлечь к ответственности лиц, ответственных за загрязнение нефти. Поставки чистой нефти из России по нефтепроводу "Дружба", в свою очередь, были возобновлены на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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